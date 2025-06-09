Украинский футбольный арбитр Василий Гандзий погиб на войне против оккупантов

Гандзий являлся воспитанником футбольной специализированной детско-юношеской спортивной школы "Змена".

Арбитр Коллегии футбольных арбитров Киева, наблюдатель арбитража 43-летний Василий Гандзий погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что Гандзий погиб на фронте 2 июня. Прощание с ним состоится 10 июня в 13:15 в Киеве по адресу ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Похороны пройдут в 15:15 на Лесном кладбище.

В УАФ напомнили, что Гандзий являлся воспитанником футбольной специализированной детско-юношеской спортивной школы (СДЮСШ) "Змена". Он работал арбитром на матчах Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а затем стал и наблюдателем арбитража ДЮФЛ.

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В УАФ поделились, что родной брат погибшего, Алексей Гандзий, сейчас работает тренером детско-юношеского футбольного клуба "Титан Киев".

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