Жена Симеоне призвала проявить больше уважения семьям, которые пострадали.

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне вместе со своей женой Карлой Перейрой были свидетелями убийства украинского юриста и бывшего нардепа Андрея Портнова в Мадриде, пишет El Espanol.

В издании напомнили, что Портнова застрелили 21 мая 2025 года у ворот Американской школы в Посуэло-де-Аларкон. Именно в этом заведении учатся дочери Симеоне.

Перейра рассказала журналистам, что они с мужем были очень напуганы увиденным.

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"Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их", - сказала она.

Убийство Портнова - что известно

Ранее стало известно, что в Мадриде застрелили экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Как писало Cadena SER со ссылкой на источники в полиции, у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он его расстрелял, а затем скрылся.

Как сообщило Los Replicantes, убийство Портнова совершил профессиональный киллер. По данным издания, жертву неожиданно застали двое или трое нападавших. Вооруженные люди начали стрелять, сначала попав Портнову в шею, а затем добив выстрелами в голову.

Как сообщала ""Украинская правда" со ссылкой на источники, Портнов за несколько дней до убийства в Испании был в Украине. Отмечается, что он встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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