Момент истины для команды Андрея Шевченко рядом.

29 июня сборная Украины проведет исторический поединок. Впервые за всю историю украинские футболисты попробуют свои силы в 1/8 финала Евро-2020. Противостоять команде Андрея Шевченко будет сборная Швеции. Матч пройдет на "Хэмпден Парк" в Глазго.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

Швеция - Украина: где смотреть матч Евро-2020

Сборные Украины и Швеции с разным настроением подходят к этой игре. Скандинавский коллектив выиграл свою группу и даже в последнем туре помог Украине квалифицироваться в плей-офф. В свою очередь национальная дружина Шевченко потерпела обидное поражение в последнем матче от Австрии и получила порцию критики от своих болельщиков. Несмотря на то, что, Швеция является другом Украины, помощником и даже имеет одинаковые цвета формы, на поле это все отойдет на второй план, а прежде всего будет ожесточенная битва.

Швеция - Украина: прогноз букмекеров

Сборная Украины

Сборная Украины успела за три поединка группового этапа пройти путь от перспективной команды, которая может потрепать нервы топ-сборной до лузера, которого критикует даже ленивый.

Действительно, матч с Нидерландами вселил надежду и веру, что эта команда конкурентоспособна на фоне любого соперника. Но уже второй тайм игры с Северной Македонией показал, что физическая готовность Украины оставляет желать лучшего. Минимальная победа с валидольной концовкой против македонцев как бы намекала, что сборная Австрии будет жестоко наказывать за малейшую оплошность.

Собственно, так и случилось. Австрийцы показали тотальное доминирование, включив свой агрессивный прессинг. Большое счастье, что "Das Team" оказались не хладнокровными и упустили несколько убийственных возможностей разгромить команду Шевченко. После этого болельщики осознали, что украинская команда так-то даже не гарантированно имеет право называть себя крепким середняком. По всей стране фанаты с калькулятором начали высчитывать шансы "желто-синих" на выход в 1/8 финала.

Фортуна улыбнулась и щедро отплатила за все свои "недочеты" из прошлого. Украина прошла в плей-офф и даже умудрилась сделать так, чтобы австрийцев душила жаба. В соперники украинцы не получили грозную Италию, в отличие от бедных австрийцев!

Да, Швеция - не подарок. Более того - шведы фавориты игры как показывают котировки букмекеров. И все же хочется помечтать о невероятных сейвах Георгия Бущана, о пушке Руслана Малиновского, (какая теоретически может выстрелить в самый нужный момент!), о голевом чутье Романа Яремчука, который тоже может попасть в сетку ворот скандинавов в нужную минуту. Главное все сделать для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время.

Афиша Швеция - Украина выглядит как матч примерно двух равных соперников, возможно это даже самая ровная пара 1/8 финала (с оговоркой, что Швеция все же фаворит с незначительным отрывом). Так почему бы в предвкушении игры и не помечтать?

Сборная Швеции

Шведская сборная начала турнир довольно удачно, ведь расписать ничью с Испанией дорогого стоит. Затем скандинавы с минимальным счетом обыграли Словакию и в конце концов в последнем туре в яростной перестрелке ликвидировали Польшу. Именно последний поединок вызвал волну восторга и искренней благодарности у украинских болельщиков.

Что бы там ни было, но Швеция уже показала свою мощность. Выиграть группу в которой были Испания и Польша априори нелегко. Команда Янне Андерссона хоть и поехала на это Евро-2020 без Златана Ибрагимовича, но все равно имеет свои козыри. Прежде всего Швеция сильна командной игрой и самоотдачей. Дисциплина и организованность - залог успеха этой скромной, на первый взгляд, команды.

Шведы играют в силовой футбол, предпочитают обороняться в компактных 4-4-2 и ждать свой шанс в контратаке. Этот коллектив хорошо обучен своему стилю и однозначно он устроит проверку на прочность команде Шевченко, которая наоборот больше ставит на комбинационный футбол с мячом. Итак, это будет еще и битва разных философий. Выдержат ли украинцы экзамен мощных шведов?

Кто не сыграет?

Сборной Украины в этом матче не поможет вингер Александр Зубков, который получил травму в 1-м туре против Нидерландов. Также лагерь сборной покинул защитник Денис Попов, который еще не играл на этом Евро. У шведов кадровых потерь нет.

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэлсон, Аугустинссон, Экдаль, Ольссон, Ларссон, Форсберг, Исаак, Квайсон

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Команда сделает все для положительного результата, будет стараться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок".

"Швеция? Очень хорошая команда, с огромным уважением отношусь к ним. Они имеют определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них двое хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборств, хорошо играет на втором этаже. Швеция заслуживает уважения".

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон:

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим преимуществом над нашим соперником. Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится. Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий за "Аталанту". В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей".

Арбитр

Судить матч будет опытный итальянский рефери Даниэле Орсато.

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Автор: Артем Будрин