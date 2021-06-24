Австрийские фанаты считают, что сборная Украины специально проиграла в матче 3-го тура или даже подкупила УЕФА.

Болельщики сборной Австрии негодуют из-за того, что сборная Украины, выйдя в плей-офф с третьего места в группе, получила Швецию в соперники по 1/8 финала.

Австрийская сборная обыграла Украину на групповом этапе (1:0), но в итоге вышла в плей-офф на более сильного соперника, чем "желто-синие" - австрийцам в 1/8 финала придется сыграть против Италии.

Сайт footboom.com собрал подборку комментариев австрийских болельщиков. Они считают, что Украина специально проиграла Австрии, желают нашей сборной вылететь в 1/8 финала, обвиняют в подкупе, оскорбляют украинцев, а также возмущаются в адрес УЕФА.

Вот некоторые из комментариев:

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Huber : Уже давно не секрет, что УЕФА очень любит страны из восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан… И все знают почему УЕФА так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег УЕФА, чтобы там закрыли глаза на их грязные делишки? Не секрет, что Россия и Азербайджан давали взятки УЕФА, чтобы провести у себя Евро, несмотря на всевозможные нарушения прав человека, политические притеснения и так далее. Так почему и от Украины не взять денег?

: Уже давно не секрет, что УЕФА очень любит страны из восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан… И все знают почему УЕФА так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег УЕФА, чтобы там закрыли глаза на их грязные делишки? Не секрет, что Россия и Азербайджан давали взятки УЕФА, чтобы провести у себя Евро, несмотря на всевозможные нарушения прав человека, политические притеснения и так далее. Так почему и от Украины не взять денег? Anulu : Какое-то отвращение от футбола испытываешь, когда такое происходит. 99%, что Украина специально нам проиграла, чтобы не попасть на Италию. Не верю в отмазки Шевченко, что у них не было сил. Вот увидите, на Швецию выйдут и будут носиться по полю 90 минут!

: Какое-то отвращение от футбола испытываешь, когда такое происходит. 99%, что Украина специально нам проиграла, чтобы не попасть на Италию. Не верю в отмазки Шевченко, что у них не было сил. Вот увидите, на Швецию выйдут и будут носиться по полю 90 минут! Stefan : Где же справедливость? Австрия боролась за победу и получила более сильного соперника, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В УЕФА считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все всё понимают, даже если нет прямых доказательств.

: Где же справедливость? Австрия боролась за победу и получила более сильного соперника, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В УЕФА считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все всё понимают, даже если нет прямых доказательств. Timo : Заслужили украинцы, или не заслужили выйти в плей-офф… Это уже не имеет никакого значения. Их план сработал, поэтому они получили себе в 1/8 Швецию, а нам "подарили" матч с Италией. И теперь можно жаловаться в УЕФА, ФИФА и даже Лозаннский суд - толку никакого не будет от этого всего. Можно только поболеть за Швецию в 1/8, так как они действительно молодцы и заслужили выйти в четвертьфинал.

: Заслужили украинцы, или не заслужили выйти в плей-офф… Это уже не имеет никакого значения. Их план сработал, поэтому они получили себе в 1/8 Швецию, а нам "подарили" матч с Италией. И теперь можно жаловаться в УЕФА, ФИФА и даже Лозаннский суд - толку никакого не будет от этого всего. Можно только поболеть за Швецию в 1/8, так как они действительно молодцы и заслужили выйти в четвертьфинал. Mayer : Если бы Австрия заранее знала бы про то, что 3 очков хватит для выхода в плей-офф, да ещё и можно будет получить в соперники Швецию, то мы бы вряд ли забивали голы в ворота Украины. Просто Шевченко решил рискнуть и ему улыбнулась удача. Мы решили не рисковать, поэтому теперь сыграем против Италии.

: Если бы Австрия заранее знала бы про то, что 3 очков хватит для выхода в плей-офф, да ещё и можно будет получить в соперники Швецию, то мы бы вряд ли забивали голы в ворота Украины. Просто Шевченко решил рискнуть и ему улыбнулась удача. Мы решили не рисковать, поэтому теперь сыграем против Италии. Bernhard : Сколько там УЕФА платит сборным за выход в плей-офф? Два миллиона евро или около того? Вот представьте, что Украина "подарит" половину Чеферину или кому-то из верхушки УЕФА, чтобы никто не рассматривал внимательно их слив. Не стоит забывать, что Чеферин - словенец, там тоже очень много коррупции. Да и по всем этим запретам ЛГБТ-акций видно, что в УЕФА сейчас руководят люди, которым главное - это деньги.

: Сколько там УЕФА платит сборным за выход в плей-офф? Два миллиона евро или около того? Вот представьте, что Украина "подарит" половину Чеферину или кому-то из верхушки УЕФА, чтобы никто не рассматривал внимательно их слив. Не стоит забывать, что Чеферин - словенец, там тоже очень много коррупции. Да и по всем этим запретам ЛГБТ-акций видно, что в УЕФА сейчас руководят люди, которым главное - это деньги. Pelzl : Боже, за что?! За что ты этих уродов награждаешь, а нас наказываешь?! Мало того, что они специально проиграли матч и попали на Швецию, так у них ещё и сетка идеальная: в четвертьфинале Англия или Германия, в 1/2 Нидерланды...

: Боже, за что?! За что ты этих уродов награждаешь, а нас наказываешь?! Мало того, что они специально проиграли матч и попали на Швецию, так у них ещё и сетка идеальная: в четвертьфинале Англия или Германия, в 1/2 Нидерланды... Poiss : Невероятно, правда? Австрия набирает 6 очков, выигрывает два матча в группе и занимает второе место, но шансов в 1/8 практически не будет. Украина чудом выиграла у Северной Македонии, потом, возможно, специально проиграла Австрии, а ее соперником становится Швеция. Как это возможно?! Я в шоке. Неправильно это всё, не должно такого быть…

: Невероятно, правда? Австрия набирает 6 очков, выигрывает два матча в группе и занимает второе место, но шансов в 1/8 практически не будет. Украина чудом выиграла у Северной Македонии, потом, возможно, специально проиграла Австрии, а ее соперником становится Швеция. Как это возможно?! Я в шоке. Неправильно это всё, не должно такого быть… Grutter : У Украины хорошие болельщики, довелось пообщаться с ними в Бухаресте. Хотя я тоже презираю украинскую сборную, но не могу желать неудачи ей в плей-офф. Пусть будет как будет. В конце концов, обычные болельщики не виноваты в том, что творили Шевченко и его команда в матче с Австрией. Уверен, что простые люди осуждали сборную Украины за такие махинации.

: У Украины хорошие болельщики, довелось пообщаться с ними в Бухаресте. Хотя я тоже презираю украинскую сборную, но не могу желать неудачи ей в плей-офф. Пусть будет как будет. В конце концов, обычные болельщики не виноваты в том, что творили Шевченко и его команда в матче с Австрией. Уверен, что простые люди осуждали сборную Украины за такие махинации. Johaness : Это даже забавно. После матча с нами украинцы уже сидели на чемоданах и готовы были поехать домой. Швеция помогла им ещё немного побыть на турнире в качестве случайных гостей. Но ничего страшного, через неделю Украина снова вылетит с Евро, на этот раз уже окончательно. А пока пусть немного порадуются своему невероятному везению, если совесть позволяет.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь