Впервые в своей истории украинская сборная квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
В 1/8 финала Украина померится силами со сборной Швеции.
Матч состоится 29 июня в шотландском городе Глазго. Если мы победим шведов, то в четвертьфинале сыграем против победителя пары Англия - Германия.
По итогам группового этапа Украина в группе C набрала 3 очка, а разница мячей у нашей сборной - 4:5. Напомним, что для того, чтобы Украина прошла в плей-офф, то необходимо было, что бы сбылся следующий сценарий: в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а Швеция параллельно не проиграла Польше.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
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