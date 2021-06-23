Сборная Украины, несмотря на поражение от Австрии в 3-м туре Евро-2020, все равно вышла в плей-офф престижного турнира.
Впервые в своей истории украинская сборная примет участие в 1/8 финала чемпионата Европы. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
По итогам группового этапа Украина в группе С набрала 3 очка, а разница мячей у нашей сборной - 4:5. В квартете E для Украины сложилось все как надо: в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а Швеция параллельно не проиграла Польше.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
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