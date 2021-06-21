Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на результаты в других группах.

Сборная Украины в 3-м туре группового этапа Евро-2020 в Бухаресте играла против сборной Австрии. Команды решали судьбу второго и третьего мест в группе С.

Украина проиграла и опустилась на третью позицию.

Австрия лучше выглядела в дебюте матча. Австрийцы раз за разом зарабатывали угловые, и после одного из них вышли вперед. Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и переправил мяч в ворота.

До перерыва Украина смогла ответить лишь опасным ударом Николая Шапаренко, на который среагировал голкипер, а Андрей Ярмоленко не смог сыграть на добивании. В то же время австрийцы не только успешно останавливали попытки украинцев выйти в атаку, но и могли забить еще. После опасного удара Конрада Лаймера Украину спас Георгий Бущан, а Марко Арнаутович не реализовал два отличных момента.

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В перерыве Андрей Шевченко снял с игры Руслана Малиновского и выпустил на левый фланг Виктора Цыганкова. Но за весь второй тайм самый опасный момент у ворот австрийцев создали сами австрийцы - Штефан Лайнер едва не забил в свои ворота, спас вратарь. А в исполнении Украины, кроме неточного удара Романа Яремчука, вспомнить нечего.

В итоге "желто-синим" так и не удалось отыграться.

Украина - Австрия - 0:1

Гол: Баумгартнер, 21

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85), Сидорчук, Шапаренко (Марлос, 68), Зинченко, Малиновский (Цыганков, 46), Ярмоленко, Яремчук

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, К. Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич, Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 33), Арнаутович (Калайджич, 90)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Евро-2020: группа С

В параллельном матче 3-го тура Нидерланды обыграли Северную Македонию (3:0).

Сборная Украины по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе. Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на то, что они попадут в число лучших третьих мест, однако с 3 очками шансы на это не слишком высоки.

У Австрии - 6 очков и вторая позиция. Австрийцы вышли в плей-офф, где сыграют с Италией.

Нидерланды финишировали на групповом этапе с максимальным результатом (9 очков), а Северная Македония - без набранных очков.

Матчи группы С проходили в Амстердаме и Бухаресте.

Украина - Австрия: цифры и факты

Сборная Украины не смогла сохранить свои ворота сухими в девятом подряд матче на чемпионатах Европы.

Впервые на Евро-2020 Украина ушла с поля без забитого гола.

Кристоф Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020 (21 год и 324 дня).

3 набранных очка остались максимальным результатом для сборной Украины на групповых стадиях чемпионатов Европы.

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Автор: Антон Дударь