Евро-2020: сборная Швеции вырвала победу в матче с Польшей на последней минуте (видео)

Результат в пользу Украины.

Сборные Швеции и Польши провели матч 3-го тура группового этапа Евро-2020. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу скандинавской команды. Швеция - Польша - 2:2 Голы: Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 - Левандовски, 61, 84 Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 68), Ліндельоф, Даниэльсон, Аугустінссон, Екдаль, К. Ульссен, С. Ларссон, Форсберг (Классон, 77), Квайсон (Кулусевскі, 56), Исак (Берг, 68) Польша: Щенсны, Берешинськи, Глик, Беднарек, Криховяк (Плахета, 79), Клих (Козловски, 73), Южвяк (Шверчок, 61), Свідерски, Зеліньськи, Пухач (Франковски, 46), Левандовски Видео обзор первого тайма. Евро-2020: Группа Е Матчи группы Е проходят в Санкт-Петербурге и Севилье. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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