Сборная Словакии пропустила 5 мячей.

Испанская сборная одержала первую победу на Евро-2020. Подопечные Луиса Энрике разгромили Словакию.

В первых двух турах испанцы расписывали ничьи со шведами и поляками соответственно, а в заключительном туре смогли набросать целую корзину голов словакам.

В дебюте игры форвард Испании Альваро Мората мог открыть счет, однако он промахнулся с пенальти. Нападающий "Ювентуса" не смог переиграть вратаря Словакии. И все же до перерыва "Фурия Роха" смогла дважды расписаться в чужих воротах. Первый гол получился особенно курьезным: мяч попал в перекладину, а затем голкипер Словакии Мартин Дубравка не смог его зафиксировать в руках, а "по-волейбольному" переправил его в собственные ворота, забив автогол таким образом.

В раздевалку новоиспеченный защитник Испании Эмерик Ляпорт удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме разгром продолжился, и словаки пропустили еще трижды.

Словакия - Испания - 0:5

Голы: Дубравка, 30 (автогол), Ляпорт, 45+3, Сарабия, 56, Ф. Торрес, 67, Куцка, 71 (автогол)

Словакия: Дубравка, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Куцка, Дуда (Дюриш, 46), Гамшик, Гараслин (Суслов, 69), Громада (Лоботка, 46), Мак (Вайсс, 69)

Испания: Унаи Симон, Альба, Ляпорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Аспиликуэта (Оярсабаль, 77), Бускетс (Алькантара, 71), Коке, Педри, Херард Морено (Траоре, 77), Мората (Ф. Торрес, 66), Сарабия

Видео обзор первого тайма.

Евро-2020: Группа Е

Матчи группы Е проходят в Санкт-Петербурге и Севилье.

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Автор: Артем Будрин