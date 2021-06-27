Сборная Швеции - фаворит матча / фото REUTERS
29 июня в Глазго пройдет матч 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет против сборной Швеции.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.
По мнению букмекеров, украинская сборная является аутсайдером этого матча.
На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью - 3,15, а на то, что победят шведы - 2,44.
Выход сборной Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,20. На проход Швеции можно поставить с коэффициентом 1,72.
Швеция - Украина: перед матчем
- Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
- Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.
- В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.
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