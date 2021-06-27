Сборная Украины попытается выйти в четвертьфинал турнира.

29 июня в Глазго пройдет матч 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет против сборной Швеции.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

По мнению букмекеров, украинская сборная является аутсайдером этого матча.

На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью - 3,15, а на то, что победят шведы - 2,44.

Выход сборной Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,20. На проход Швеции можно поставить с коэффициентом 1,72.

Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь