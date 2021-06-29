Сборная Украины сыграет свой первый в истории матч в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Украины 29 июня сыграет исторический поединок. Впервые национальная украинская команда выступит в плей-офф на первенстве континента. Сборная Швеции будет противостоять команде Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020. Команды сыграют на поле "Хэмпден Парк" в Глазго.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

Швеция - Украина: где смотреть матч Евро-2020

Начало встречи - в 22:00.

Сборные Украины и Швеции по-разному квалифицировались в плей-офф. Скандинавский коллектив вопреки прогнозам всех экспертов выиграл свой квартет Е и даже в последнем туре помог Украине добыть путевку в плей-офф.

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Швеция одолела на групповом этапе Польшу и Словакию, а также сыграла вничью с Испанией. А вот Украина уступила Нидерландам и Австрии, но благодаря победе над Северной Македонией и удачному стечению обстоятельств все таки получила путевку в 1/8 финала.

Обслужит игру итальянский арбитр Даниэле Орсато.

Евро-2020, 1/8 финала

Швеция - Украина

Онлайн-трансляция матча

Статистика встреч команд друг против друга:

Сборная Украины провела тренировку накануне игры на стадионе "Хэмпден Парк", который вмещает 51 000 зрителей.

Шевченко знает, как забивать шведам - он оформил дубль в матче Евро-2012 и принес Украине победу. Это были его последние голы в карьере. Теперь же тренеру необходимо объяснить своим подопечным, как взломать оборону шведов, которые в трех матчах Евро пропустили всего 2 гола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Команда сделает все для положительного результата, будет стараться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок".

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от встречи:

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим преимуществом над нашим соперником. Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится. Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий за "Аталанту". В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей".

Сегодня у сборной Украины есть шанс исправить впечатление от выступления на этом турнире.

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Автор: Артем Будрин