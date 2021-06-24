Пользователи соцсетей бурно отреагировали на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 массой ироничных комментариев и фотожаб.

Накануне сборная Украины по футболу вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря удачным результатам игр в других группах турнира.

Наша сборная стала одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Пользователи соцсетей традиционно бурно отреагировали на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 массой в основном ироничных постов, комментариев, мемов и фотожаб.

"Если мы после такого не попадем в финал Евро, я очень удивлюсь. АПД: кто у кого должен выиграть для этого?" - написал Михаил Ткач.

"Усилиями других команд, стечением обстоятельств и везением сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы, где, мы очень все надеемся, они покажут действительно классный футбол. Ребята, мы в вас верим!" - написал Олег Сенцов.

Михаил Хоменко отметил преимущества такого метода попадания в плей-офф.

"Австрии не позавидуешь! Соперники: Италия / Бельгия / Португалия / Франция / Швейцария / Хорватия / Испания. Все-таки из 3-го места выходить выгоднее", - написал он.

"Эти цвета не могли предать", - написал Антон Тимошенко, проиллюстрировав сообщение флагом Швеции с сине-желтыми цветами.

Евгений Матюшенко запостил архивное фото Андрея Шевченко со Златаном Ибрагимовичем с подписью:

"Шевченко пытается убежать от Ибрагимовича в 2012 году, после того как сказал ему, что через 9 лет он тышком-нышком выведет сборную, которую будет тренировать, против сборной в которой тот уже не будет играть в 1/8 чемпионата Европы и выбьет ее из турнира".

"Спасибо шведу за победу", - подобными сообщениями и фотожабами с такий текстом делились многие пользователи в комментариях.

Українські вболівальники:



23 червня. З дитинства за Швецію, давайте рідненькі, за Україну!

29 червня. Швеція фууууу, Україно, вперед!😁 — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 23, 2021

Іспанці і шведи все зробили, щоб на цьому Євро-2020 щонайменше ще раз пролунав хіт харківських фанів про карлика московитів.

⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/FZ2Qu1w0OI — Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) June 23, 2021

Oleg Syvak опубликовал ироничное видео в facebook, сопроводив его подписью: "Как Украина выходила в плей-офф евры 2020".

Не скупыми пользователи были на веселые фотожабы и мемы.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Олег Давыгора