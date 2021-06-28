Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук - главная ударная сила Украины в атаке / фото REUTERS

29 июня на "Хемпден Парк" в Глазго состоится поединок 1/8 финала Евро-2020. Сборная Швеции будет противостоять украинской команде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

Швеция - Украина: где смотреть матч

Прямую трансляцию поединка шведской и украинской команд можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина".

Также игру в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Начало встречи - в 22.00.

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Швеция - Украина: перед матчем

  • Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
  • Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
  • Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.
  • В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.
  • Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Артем Будрин