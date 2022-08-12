"Заря" не смогла пройти квалификацию Лиги конференций УЕФА.

В четверг, 11 августа, луганская "Заря" потерпела разгромное поражение от "Университати" (0:3) в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций и вылетела из еврокубков.

Главный тренер украинской команды Патрик ван Леувен прокомментировал провальный матч своих подопечных.

"Быстрый гол? Мы были готовы к такому. Ожидали новую тактику от соперника, но мы надеялись, что сможем быстро понять, как им противостоять. В первом тайме мы не создали ни одного момента, чтобы сравнять счет до перерыва. Думали, что лучше начнем второй тайм. В перерыве обсуждали наши ошибки, но не полностью смогли их исправить.

Травма Романа Вантуха? Это, конечно, не помогло. Но такое бывает всегда, и мы должны реагировать на это очень быстро. У нас есть футболисты, которые тоже играют на этой позиции. Хотели снова войти быстро в игру, но, к сожалению, не удалось.

Отсутствие официальных матчей и игровой практики? Конечно, этого нам и не хватило. Такой длительный период без игровой практики – дает о себе знать. Это урок для всех наших игроков, особенно для молодого поколения. Эта игра нас многому научит", - приводит слова ван Леувена официальный сайт "Зари".

Напомним, первый матч "Зари" и "Университати" завершился победой луганского клуба со счетом 1:0.

Для "Зари" нынешний еврокубковый сезон завершен и луганский клуб сконцентрируется на играх внутреннего первенства.

Новый сезон в украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: