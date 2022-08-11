Подопечным Патрика ван Леувена не удалось пройти скромный румынский клуб.

В четверг, 11 августа, луганская "Заря" сыграла ответный поединок против "Университати" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Встреча проходила на стадионе "Ион Облеменко" в румынском городе Крайова и завершилась крупным поражением украинского клуба (3:0).

Обслуживал матч словенский арбитр Матей Юг.

Хозяевам поля удалось довольно быстро открыть счет в игре. На 5-й минуте встречи с передачи Баярама забил Рауль Силва. Во втором тайме футболисты "Университати" буквально за три минуты решили исход этого противостояния. Сначала на 53-й минуте игры удвоил преимущество румынской команды Баярам, а на 56-й минуте гол Банку установил окончательный счет на табло.

"Университатя" - "Заря" - 3:0

Голы: Рауль Силва, 5, Баярам, 53, Банку, 56

"Университатя": Лазар, Банку, Раул Силва, Папп, Скречу, Иван (Ривалдиньо, 90+2), Матей, Баярам (Рогулич, 74), ​​А. Крецу (Кэпэцине, 66), Ханка (Вэтэжелу, 74), Колич (Маркович, 66)

"Заря": Мацапура, Вантух (Смиян, 29), Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Булеца, Кристиан, Нагнойный (Мишнев, 58), Кабаев (Безбородько, 58)

Видео голов:

Напомним, первый матч "Зари" и "Университати" завершился победой луганского клуба со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей румынский коллектив обыграл команду Патрика ван Леувена и сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций против "Хапоэля" Беер-Шева.

Для "Зари" нынешний еврокубковый сезон завершен и луганский клуб сконцентрируется на играх внутреннего первенства.

Новый сезон в украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

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