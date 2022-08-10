Луганский клуб одержал минимальную победу в первой игре с "Университатей".

В четверг, 11 августа, луганская "Заря" сыграет ответный поединок против румынской "Университати" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Первая игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.

Встречу примет стадион "Ион Облеменко" в румынском городе Крайова. Обслужит матч словенская бригада арбитров. Главный судья - Матей Юг. Ассистировать ему будут Мануэл Видали и Матей Жунич. Четвертым арбитром станет Роберто Понис.

Неделю назад "Заря" провела свой первый официальный матч в новом сезоне и провела его добротно. Подопечные Патрика ван Леувена по игре и по счету переиграли румынскую "Университатю" в первой встрече. Праздновать сейчас нечего, но минимальный шаг на пути к следующему этапу луганский клуб уже сделал.

Университатя - Заря: трансляция

В Украине в прямом эфире противостояние румынского и украинского клубов будет транслировать телеканал "Setanta Sports". Кроме того, игру покажет телеканал "2+2" с задержкой в 15 минутой.

Начало поединка в 20:30 по киевскому времени.

Университатя - Заря: прогноз

Фаворитом этой встречи являются хозяева. Так, коэффициент на победу румынского коллектива оценивается в 1,84. Ничья – 3,54. Победа "Зари", в свою очередь, равна 3,98.

А вот если ставить на проход в следующий раунд, то здесь уже лучше шансы, по мнению экспертов, у подопечных Патрика ван Леувена - 1,60 на них против 2,25 на "Унивеситатю".

В отличие от "Зари", румынская "Университатя" начинала свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, одолев по сумме двух встреч "Влазнию" (1:1, 3:0).

Победитель пары "Заря" - "Университатя" в плей-офф квалификации Лиги конференций встретится с победителем противостояния "Лугано" - "Хапоэль". Проигравшая команда завершит свои выступления в этом сезоне еврокубков.

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