Евгений Селезнев может быть вызван на допрос в полицию.

Полиция завела уголовное дело на скандального форварда "Миная" Евгения Селезнева.

Журналист и ведущий Ютуб-канала "ТаТоТаке" Андрей Сенькив на своей странице в Facebook сообщил о том, что на Селезнева правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Сенькив отметил, что дело перевели из Киева в Ужгород, потому что правонарушение произошло именно там.

Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой за то, что журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях Евгения в "Минае".

Более того, Селезнев заявил, что ответственности не боится.

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