Португальский нападающий считает, что их соперничество с Месси уже завершилось.

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своим мнением о противостоянии с Лионелем Месси, который играет за американский "Интер Майами".

Португалец считает, что их противостояние с аргентинским форвардом изменило историю футбола. Также Криштиану отметил, что их противостояние с Месси уже завершилось.

"Кому нравится Месси, тот ненавидит Роналду, а кому нравится Роналду, тот ненавидит Месси? Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество уже завершилось. Было хорошо, зрителям понравилось.

Если вам нравится Криштиану Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Месси идет своей дорогой, я - своей. С того, что я видел, у него все хорошо. Мы должны продолжать оставлять свой след в футболе, а в соперничестве я не вижу смысла. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, не могу сказать друзьями, но уважающими друг друга коллегами", - приводит слова Роналду SapoDeSporto.

Напомним, Криштиану Роналду покинул европейский футбол прошлой зимой. Португалец разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и перешел в саудовский "Аль-Наср". Лионель Месси, в свою очередь, этим в июне покинул французский ПСЖ и перебрался в американский "Интер Майами".

Добавим, что накануне издание France Football объявило список номинантов на "Золотой мяч-2023". В список претендентов впервые за 20 лет не попал Криштиану Роналду. Лионель Месси является одним из главных фаворитов на эту награду.

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