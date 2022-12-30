"Аль-Наср" находится на 2-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком "Аль-Насра".

Он будет играть под номером 7. Роналду будет зарабатывать до 200 млн долларов в год в "Аль-Насре", базовый оклад - 75 млн. "Аль-Наср" находится на 2-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.

37-летний португалец в текущем сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 3 гола при 2 голевых передачах. Он расторг контракт с клубом по соглашению сторон.

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Роналду уже прокомментировал переход в клуб из Саудовской Аравии.

"Очень рад попробовать себя в новой лиге в другой стране. Видение "Аль-Насра" очень вдохновляет. Рад присоединиться к новым товарищам по команде. Поможем команде вместе добиться еще больших успехов", - сказал Роналду.

Роналду покинул "Манчестер Юнайтед": что известно

Напомним, за несколько дней до старта ЧМ-2022 по футболу "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду из-за резонансного интервью португальца, в котором звездный футболист раскритиковал клуб и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

Всего в составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 346 матчей, в которых забил 145 голов.