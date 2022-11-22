Криштиану Роналду после ЧМ-2022 займется поисками нового клуба.

Знаменитый португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинул английский клуб.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", с 37-летним футболистом был расторгнут договор по взаимному согласию.

Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов его карьеры в манкунианском клубе.

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"Клуб благодарит Роналду за его огромный вклад и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе по достижению успеха на поле", - говорится в заявлении клуба.

Криштиану Роналду также выступил с заявлением после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".

"После переговоров с "Манчестер Юнайтед" мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта.

Я люблю "Юнайтед" и фанатов, которые никогда не изменятся.

Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего", - приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в Твиттере.

Отметим, что причиной растожения контракта с Роналду стало резонансное интервью португальского форварда британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором Криштиану заявил среди прочего, что не уважает главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство клуба.

Напомним, Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

Всего в составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 346 матчей, в которых забил 145 голов.

Сейчас Роналду в составе сборной Португалии находится в Катаре на чемпионате мира-2022. На мировом первенстве португальцы сыграют в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

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