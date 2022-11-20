Португальский форвард, вероятно, будет искать себе новый клуб после ЧМ-2022.

Звездный португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может провести вторую половину сезона в резервной команде "красных дьяволов".

Как сообщает The Telegraph, такой вариант возможен, если стороны не согласуют расторжение контракта Роналду, который истекает летом 2023 года.

Накануне португальский форвард дал резонансное интревью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" и унизил главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

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Как сообщают британские СМИ, руководство "красных дьяволов" приняло решение расторгнуть контракт с Роналду без выплаты компенсации. Клубом уже была проведена большая работа по оценке юридических возможностей.

Добавим, что согласно действующему соглашению Роналду получает 560 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории манкунианцев.

Если Криштиану не согласится покинуть клуб без выплаты компенсации, то в "МЮ" готовы продолжить выплачивать Роналду зарплату, но с основой клуба форвард тренироваться не будет, а проведет остаток сезона с резервной командой.

СМИ уточняют, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не хочет видеть Роналду в своей команде после выхода скандального интервью.

Сообщается, что ситуацией с Роналду в "МЮ" хочет воспользоваться лондонский "Челси". Новое руководство клуба еще летом хотело пригласить португальца, но тогда тренер "синих" Томас Тухель не желал этого трансфера. Позже "Челси" уволил Тухеля и в зимнее трансферное окно лондонский клуб готов подписать Криштиану, но при условии, что португалец получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл всего 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

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