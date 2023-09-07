Обладатель "Золотого мяча-2023" будет объявлен 30 октября.

Авторитетное французское издание France Football представило список 30 номинантов на "Золотой мяч-2023".

Впервые за 20 лет в список номинантов на главную индивидуальную награду в футболе не попал Криштиану Роналду. В последний раз португальского нападающего не было среди номинантов в 2003 году.

А вот Лионель Месси, который не вошел в список лучших в прошлом году, в этом году является главным фаворитом на "Золотой мяч".

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Также в список из 30 номинантов вошли лучший игрок сезона-2022/23 по версии УЕФА Эрлинг Холанд, действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и другие. Среди неожиданных номинантов на "Золотой мяч-2023", отметим, марокканского голкипера Яссина Буну, который хорошо себя проявил на ЧМ-2022 по футболу, а также выиграл Лигу Европы в составе "Севильи". Этим летом вратарь перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Список претендентов на Золотой мяч-2023: Йошко Гвардиол, Джамал Мусиала, Андре Онана, Карим Бензема, Мохамед Салах, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Рандаль Коло Муани, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Эмилиано Мартинес, Хвича Кварацхелия, Рубен Диаш, Николо Барела, Эрлинг Холанд, Яссин Буну, Мартин Эдегор, Хулиан Альварес, Илкай Гюндоган, Винисиус Жуниор, Лионель Месси, Родри, Лаутаро Мартинес, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Ким Мин-Чже, Виктор Осимхен, Лука Модрич, Харри Кейн.

Напомним, обладатель Золотого мяча-2023 будет объявлен на специальной церемонии 30 октября. Традиционно, событие состоится в театре "Шатре" в Париже.

Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" является Лионель Месси. Аргентинский нападающий получал эту награду 7 раз. Пять раз обладателем "Золотого мяча" становился Криштиану Роналду.

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