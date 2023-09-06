Месси остался главным претендентом на престижную награду даже после переезда в США.

Появился обновленный рейтинг главных претендентов на престижную награду - "Золотой мяч-2023".

Согласно рейтингу издания Goal, фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2023 года по прежнему остаются Лионель Месси ("Интер Майами"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Стоит отметить, что Месси сохранил лидерство в борьбе за престижную награду даже после переезда в американскую лигу МЛС. Аргентинец является единственным представителем не европейского чемпионата в топ-10 рейтинга.

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А вот действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема после перехода из "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад" из списка топ-10 фаворитов пропал.

Рейтинг претендентов на "Золотой мяч-2023"

1. Лионель Месси (ПСЖ, "Интер Майами")

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

5. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

6. Родри ("Манчестер Сити")

7. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")

8. Виктор Осимхен ("Наполи")

9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

10. Роберт Левандовски ("Барселона")

Напомним, норвежский нападающий Эрлинг Холанд завоевал исторический золотой требл с "Манчестер Сити" в прошлом сезона: команда стала чемпионом АПЛ, выиграла Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Кроме того, Холанд установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству забитых голов за один сезон. В 35 играх Эрлинг забил 36 голов. Также норвежец выиграл с "горожанами" Суперкубок УЕФА, победив в финале "Севилью".

Аргументом в пользу Месси издание Goal приводит статистику Лионеля в сезоне-2022/23. 35-летний форварда в составе ПСЖ и сборной Аргентины забил 38 голов и отдал 25 голевых передач. В составе национальной команды Месси стал победителем ЧМ-2022 по футболу, а с ПСЖ выиграл Лигу 1.

После перехода в "Интер Майами" аргентинец сыграл 11 матчей и забил 11 голов. С американским клубом Месси выиграл Кубок лиг-2023. Это первый трофей в истории американского клуба. Кроме того, эта победа позволила Лионелю обойти Дани Алвеса и стать самым титулованным футболистом в истории.

67-я церемония "Золотого мяча" состоится 16 октября 2023 года в Париже. Мероприятие проведут в театре "Шатле".

Напомним, Лионель Месси является абсолютным рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей". Аргентинец получал эту награду семь раз, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

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