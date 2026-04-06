Врачи рассказали о сотоянии здоровья бывшего тренера 'Шахтера' и 'Динамо'

Луческу находится в отделении интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете заявил, что бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу находится в критическом состоянии.

Как пишет Golazo.ro, после ухудшения состояния, вызванного перенесенным в пятницу инфарктом миокарда, его перевели в отделение интенсивной терапии.

"К сожалению, он находится в критическом состоянии. Информация, которой я располагаю и которую могу с уверенностью сообщить публично, такова: он находится в реанимации, в критическом состоянии, его состояние ухудшилось за последние 24-48 часов с медицинской точки зрения", - заявил министр.

Видео дня

Он уточнил, что Луческу находится в отделении интенсивной терапии.

"Мне сложно делать какие-либо заявления или спекуляции относительно медицинского прогноза", - отметил Рогобете.

Диагноз Мирчи Луческу

80-летний Мирча Луческу находится в университетской больнице Бухареста с 29 марта после того, как почувствовал себя плохо перед тренировкой национальной футбольной команды.

Его выписка была запланирована на пятницу, 3 апреля, но у него случился острый инфаркт миокарда. В ночь с субботы на воскресенье Мирча Луческу был переведен в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния.

"В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения. В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. В настоящее время новых изменений нет. Мы вернемся к публичной информации, если того потребует ситуация" - говорится в пресс-релизе университетской больницы.

Неделю назад Мирча Луческу был доставлен и госпитализирован в университетскую больницу после того, как во вторник во время тренировки перед матчем со Словакией (0-2) у него развилась желудочковая тахикардия.

Вас также могут заинтересовать новости: