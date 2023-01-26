"Манчестер Сити" и "Арсенал" сразятся за путевку в 1/8 финала Кубка Англии.

В пятницу, 27 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором "Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала".

Встреча команд пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере.

"Манчестер Сити" и "Арсенал" ведут борьбу за чемпионский титул в Англии, но их первая встреча в сезоне состоится в четвертом раунде Кубка Англии.

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"Горожане" в нынешнем розыгрыше Кубка Англии провел пока только один матч. В 1/32 финала подопечные Пепа Гвардиолы нанесли унизительное поражение лондонскому "Челси" со счетом 4:0.

Перед игрой против "Арсенала" подопечные Пепа Гвардиолы одержали разгромную победу в рамках АПЛ против "Вулверхэмптона" (3:0). Хет-триком в этой игре отличился лидер атаки "горожан" Эрлинг Холанд.

Лондонский "Арсенал" также проведет только второй матч в текущем розыгрыше Кубка Англии. На стадии 1/32 финала "канониры" разгромили "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3:0.

Перед встречей с "горожанами" команда Микеля Артеты одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ со счетом 3:2. Два гола в составе "канониров" в этой игре забил Эдди Нкетиа, еще один мяч в активе Букойо Сака.

Манчестер Сити - Арсенал: прогноз

Букмекеры считают фаворитами этого противостояния команду Пепа Гвардиолы.

Победа "Манчестер Сити" оценивается коэффициентом 1,75, тогда как на победу "Арсенала" коэффициент 4,10. На ничью предлагается коэффициент 4,15.

По мнению аналитиков, первая дуэль "Арсенала" и "Манчестер Сити" в этом сезоне получится результативной: тотал больше 2,5 мяча идет за 1,64, а тотал меньше 2,5 мяча - за 2,26. Гол "горожан" в противостоянии с "канонирами" оценивается коэффициентом 1,13, в то время как на гол команды Микеля Артеты принимают ставки с коэффицентом 1,40.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 8,30.

Проход "Манчестер Сити" в следующий раунд Кубка Англии оценивается коэффициентом 1,45, итоговый триумф "Арсенала" - 2,76.

Манчестер Сити - Арсенал: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" - "Арсенал" можно будет посмотреть 27 января на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в составе "Арсенала" выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. Он пришел в лондонский клуб из "Манчестер Сити" прошлым летом. Это будет его первая игра против своей бывшей команды.

В составе "Манчестер Сити" Зинченко сыграл 128 матчей, забил два гола и отдал 12 голевых передач.

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