Эрлинг Холанд забил уже 25 голов в текущем сезоне чемпионата Англии.

В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон".

Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась разгромной победой "горожан".

Первый мяч на 40-й минуте забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд с передачи Кевина Де Брейне. На 49-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Через пять минут норвежский голеадор забил третий мяч с передачи Рияда Мареза.

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 3:0

Голы: Холанд, 40, 49 (пен.), 54

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис (Аке, 46), Стоунз, Аканджи, Ляпорт, Де Брюйне (Силва, 77), Родри (Филлипс, 77), Гюндоган, Марез (Палмер, 81), Холанд (Альварес, 61), Грилиш

"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Коллинз, Килман, Буэну (Аит Нури, 81), Лемина (Поденсе, 67), Невеш, Нуньес, Траоре (Сарабия, 46), Хименес (Кунья, 46), Хван (Моутиньо, 46)

Предупреждения: Родри - Килман, Лемина

Обзор матча:

Стоит отметить фантастическую результативность Эрлинга Холанда. Благодаря голам в игре с "Вулверхэмптоном" норвежец сумел довести общий счет своих голов в нынешнем сезоне АПЛ до 25 и превзойти показатели обладателей "Золотой бутсы" прошлого розыгрыша чемпионата.

По итогам кампании 2021/2022 награду лучшему бомбардиру разделили между собой нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Оба футболиста сумели забить в ворота соперников по 23 мяча.

Кроме того, норвежец уже четыре раза в своем дебютном сезоне в АПЛ забил по три гола в одном матче и по этому показателю обошел бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, у которого за все время выступлений в чемпионате Англии было три хет-трика.

За 20 сыгранных туров "горожане" заработали 45 очков и продолжают преследовать "Арсенал". "Вулверхэмптон" находится на 17-й строчке, заработав 17 баллов.

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