"Горожане" проигрывали в два мяча после первого тайма, но все же сумели взять три очка в игре со "шпорами".

В четверг, 19 января, состоялся перенесенный матч 7-го тура английской Премьер лиги, в котором "Манчестер Сити" играл против "Тоттенхэма".

Поединок прошел на стадионе "Этихад" и завершился

Счет в игре открыли футболисты "Тоттенхэма" - на 44-й минуте отличился шведский вингер Деян Кулусевски. На 45+2-й минуте матча Емерсон Роял удвоил преимущество "шпор".

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Второй тайм поединка начался с двух быстрых голов "Манчестер Сити" - на 51-й минуте Хулиан Альварес забил, а на 53-й отличился норвежский голеадор Эрлинг Холанд.

На 63-й минуте гол Рияда Мареза позволил "горожанам" повести в счете. Алжирский вингер забил с передачи Родри.

В концовке встречи Марез оформил дубль, установив финальный счет на табло - 4:2.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 4:2

Голы: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевски, 44, Эмерсон, 45+2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис (Уокер, 83), Стоунз, Аканджи, Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 81), Грилиш, Родри, Марез, Холанд, Альварес

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Ришарлисон, 78), Дайер, Дэвис (Лангле, 78), Ромеро, Перишич (Сессеньон, 69), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума, 75), Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн

Предупреждения: Марез (21), Ромеро (23), Хейбьерг (31)

За 19 сыгранных туров "Манчестер Сити" набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" с 33 баллами идет на 5-й позиции. Лидирует в турнирной таблице лондонский "Арсенал" с 47 баллами в активе.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Вулверхэмптона" 22 января, а "Тоттенхэм" днем позднее померяется силами с "Фулхэмом".

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