Это первая победа "Юнайтед" в дерби с марта 2021 года, а дома "дьяволы" не выигрывали с марта 2020 года.

В субботу, 14 января, состоялся центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити".

Игра прошла на легендарном стадионе "Олд Траффорд".

На 60-й минуте счет открыл Джек Грилиш, однако на 78-й "МЮ" сравнял - забил Бруну Фернандеш. Победный мяч на счету Маркуса Рэшфорда на 82-й минуте.

Это первая победа "Юнайтед" в дерби с марта 2021 года, а дома "дьяволы" не выигрывали с марта 2020 года. Дома за это время "МЮ" проиграл дважды, раз была ничья. Также это 9-я подряд победа "МЮ" во всех турнирах.

Последняя встреча этих команд в рамках АПЛ завершилась сокрушительной победой "Сити" со счетом 6:3.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 82 - Грилиш, 60

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес 90+2) – Каземиро (Мактомини 90+2), Фред – Фернандеш, Эриксен (Гарначо 72), Рэшфорд (Магуайр 90+2) – Марсьяль (Антони 46)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Аке, Аканджи, Уокер - Силва, Родри, Де Брюйне - Фоден (Грилиш 57), Холанд, Марез

АПЛ: положение команд в турнирной таблице

"Арсенал" сохраняет за собой первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "канониров" 44 набранных очка и игра в запасе. "Манчестер Сити" идет на второй строчке, отставая от "Арсенала" на 5 баллов.

"Манчестер Юнайтед" набрал 38 баллов и поднялся на третье место, "Ньюкасл" с 35 очками идет четвертым. "Тоттенхэм" занимает пятую позицию с 33 баллами.