Победу "горожанам" принесли хет-трики Холанда и Фодена.

В воскресенье, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" встречался с "Манчестер Юнайтед". Игра проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере.

В составе команды Пепа Гвардиолы по хет-трику сделали Фил Фоден и Эрлинг Холанд. У "красных дьяволов" дубль оформил Антони Марсьяль, еще один гол в активе Антони Сантуса.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 6:3

Голы: Фоден, 4, 44, 74, Холанд, 34, 37, 64 - Антони, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (пен)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Гомес, 41), Аканжи, Аке, Канселу, Гюндоган (Палмер, 75), Де Брюйне (Альварес, 76), Бернарду Силва, Фоден (Марез, 75), Голанд, Грилиш (Лапорт, 76)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан (Линделеф, 40), Лисандро, Маласия (Шоу, 46), Мактоминей (Каземиро, 59), Фернандеш, Эриксен, Антони, Рашфорд (Марсьяль, 60), Санчо (Фред, 70)

Обзор матча:

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:

"Мы отлично сыграли в первом тайме. Забили четыре гола, а могли забить еще больше. После перерыва было труднее. Это была отличная победа, хорошая игра, все были счастливы на стадионе, мы наслаждаемся. Это был хороший день для нас.

Мы можем выиграть или проиграть, но есть много вещей, которые мы можем сделать ещё лучше. Некоторые игроки не очень хорошо сыграли сегодня, поэтому им нужно совершенствоваться. Совершенства не существует, это невозможно. Но мы должны стараться его искать".

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг:

"Все очень просто, это из-за недостатка веры. Когда вы не верите на поле, вы не можете выигрывать матчи, это неприемлемо. Мы становимся недисциплинированными в соблюдении правил, и вам забивают, это произошло сегодня. Для меня это было неожиданностью. Наша игра была плохой. Это было связано с верой как игроков, так и команды.

Сейчас я не могу думать о хорошем. Мы подвели наших фанатов, подвели себя и очень разочарованы".

Добавим, что благодаря трем забитым голам в ворота "Юнайтед" Эрлинг Холанд смог установить историческое достижение. Норвежский форвард стал первым в истории АПЛ игроком, кому удалось оформить хет-трик в трех подряд домашних играх.

Норвежец забил по три мяча в ворота "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форес" и "Манчестер Юнайтед".

После этой встречи "Манчестер Сити" набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. "Манчестер Юнайтед" остается на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.

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