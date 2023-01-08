Подопечные Пепа Гвардиолы не оставили шансов "Челси" в кубковой встрече.

В воскресенье, 8 января, состоялся поединок третьего раунда Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" встречался с лондонским "Челси".

Встреча команд проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Пепа Гвардиолы.

Счет в игре открыл вингер "горожан" Рияд Марез - алжирец забил потрясающий гол со штрафного на 23-й минуте матча. На 30-й минуте игры аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной "Челси". Спустя восемь минут отличился нападающий Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера.

Точку в разгроме "Челси" поставил Рияд Марез - на 85-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 4:0

Голы: Марез, 23, 84 (пен), Альварес, 30 (пен), Фоден, 38

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер, Аканджи, Ляпорт, Гомес (Канселу, 58), Силва (Льюис, 86), Родри (Филлипс, 58), Фоден, Марез, Альварес, Палмер

"Челси": Аррисабалага, Чалоба, Хамфрис, Кулибали, Холл, Галлахер, Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Ковачич (Д. Фофана, 46), Зиеш (Жиро-Хатчинсон, 63), Хаверц (Закария, 46), Маунт (Чуквуэмека, 73)

Предупреждения: Родри, Силва, Канселу - Галлахер

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Челси" не забил в ворота "Манчестер Сити" в пяти матчах подряд. Эта серия началась с матча 6-го тура АПЛ сезона-2021/2022. 25 сентября 2021 года "синие" уступили со счетом 0:1. В матче второго круга "Челси" проиграл с аналогичным счетом.

В текущем сезоне ранее команды встречались дважды. "Манчестер Сити" выбил "Челси" из розыгрыша Кубка английской лиги (2:0) и обыграл соперников в матче 19-го тура АПЛ (1:0).

В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Оксфорд Юнайтед" - "Арсенал". Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.

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