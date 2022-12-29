Калвин Филлипс вернулся после ЧМ-2022 с лишним весом.

В среду, 28 декабря, состоялся поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" одержал уверенную победу против "Лидса".

После игры главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оригинально высказался по поводу формы футболиста "горожан" Калвина Филлипса, который вернулся после ЧМ-2022 с лишним весом.

"Калвин Филлипс? У него сейчас идеальное тело - такое сексуальное. В первой части сезона он не оперировался, чтобы поехать на чемпионат мира - и сделал все, чтобы попасть на турнир.

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Дело не только в том, чтобы быть в форме, а в том, чтобы понимать, что команда хочет делать, командные движения и так далее. Это означает как можно скорее вернуться, потому что Родри не может играть все игры. Но я счастлив, что вчера, например, Калвин очень хорошо тренировался, и рано или поздно он вернется", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, Калвин Филлипс перешел из "Лидса" в "Манчестер Сити" этим летом за 50 миллионов евро. Полузащитник провел за "горожан" всего 4 неполных матча за команду, а остальное время пропустил из-за травмы.

В игре с "Лидсом" болельщики "павлинов" пели песню о своем бывшем игроке, указывая на его лишний вес. Также на разминке они кричали ему: "Ты слишком жирный, чтобы играть за "Лидс"!".

Добавим, что после чемпионата мира в Катаре Гвардиола раскритиковал форму Филлипса, отстранив его от тренировок из-за лишнего веса.

На ЧМ‑2022 Калвин сыграл два матча за сборную Англии, сделав одну результативную передачу.

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