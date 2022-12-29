Эрлинг Холанд забил два гола и помог "Манчестер Сити" взять три очка в 17-м туре АПЛ.

В среду, 28 декабря, состоялся поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Поединок команд принимал стадион "Элланд Роуд" в Лидсе. Игра завершилась триумфом "горожан" со счетом 3:1.

Первый гол в матче на 45+1-й минуте забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.

Во второй половине игры на 51-й и 64-й минутах, дважды отличился норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Оба раза ему ассистировал Джек Грилиш.

"Лидс" ответил только голом защитника Паскаля Стрейка на 73-й минуте.

"Лидс" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Стрейк, 73 - Родри, 45+1, Холанд, 51, 64

"Лидс": Мелье, Кристенсен (Айлинг, 65), Кох, Купер (Льоренте, 72), Стрейк, Гринвуд, Форшоу (Клых, 66), Рока, Ааронсон, Гнонто, Родриго (Гелхардт, 72)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган, Льюис (Канселу, 68), Де Брюйне, Марез (Палмер, 88), Грилиш (Фоден, 73), Холанд

Обзор матча:

Стоит отметить, что забитые голы в ворота "Лидса" позволили Эрлингу Холанду установить новый рекорд АПЛ. Как сообщает Opta, норвежец стал футболистом, которому удалось быстрее всех забить 20 голов в АПЛ - 22-летнему форварду хватило всего 14 матчей.

Также Холанд стал первым футболистом в топ-5 национальных чемпионатов Европы, забившем как минимум 20 голов в текущем сезоне.

Ближайшие преследователи Холанда в гонке бомбардиров в топ-5 лиг отметились лишь 13 забитыми мячами. Это нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн и форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Кроме того, норвежский нападающий превзошел достижение Лионеля Месси. Он стал первым футболистом под руководством Пепа Гвардиолы, которому удалось забить 26 голов за 20 матчей.

"Манчестер Сити" сыграл в текущем сезоне АПЛ сыграл 15 матчей и с 35 баллами занимает второе место в турнирной таблице. "Лидс Юнайтед" с 15 очками располагается на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате Англии лондонский "Арсенал", в активе "канониров" 40 очков.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона", а "Лидс" встретится с "Ньюкаслом". Оба поединка запланированы на 31 декабря.

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