Эрлинг Холанд / фото twitter.com/ManCity

В среду, 28 декабря, состоялся поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Лидс Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Поединок команд принимал стадион "Элланд Роуд" в Лидсе. Игра завершилась триумфом "горожан" со счетом 3:1.

Первый гол в матче на 45+1-й минуте забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.

Во второй половине игры на 51-й и 64-й минутах, дважды отличился норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Оба раза ему ассистировал Джек Грилиш.

"Лидс" ответил только голом защитника Паскаля Стрейка на 73-й минуте.

"Лидс" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Стрейк, 73 - Родри, 45+1, Холанд, 51, 64

"Лидс": Мелье, Кристенсен (Айлинг, 65), Кох, Купер (Льоренте, 72), Стрейк, Гринвуд, Форшоу (Клых, 66), Рока, Ааронсон, Гнонто, Родриго (Гелхардт, 72)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган, Льюис (Канселу, 68), Де Брюйне, Марез (Палмер, 88), Грилиш (Фоден, 73), Холанд

Обзор матча: 

Стоит отметить, что забитые голы в ворота "Лидса" позволили Эрлингу Холанду установить новый рекорд АПЛ. Как сообщает Opta, норвежец стал футболистом, которому удалось быстрее всех забить 20 голов в АПЛ - 22-летнему форварду хватило всего 14 матчей. 

twitter.com/OptaJoe

Также Холанд стал первым футболистом в топ-5 национальных чемпионатов Европы, забившем как минимум 20 голов в текущем сезоне.

Ближайшие преследователи Холанда в гонке бомбардиров в топ-5 лиг отметились лишь 13 забитыми мячами. Это нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн и форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Кроме того, норвежский нападающий превзошел достижение Лионеля Месси. Он стал первым футболистом под руководством Пепа Гвардиолы, которому удалось забить 26 голов за 20 матчей. 

twitter.com/OptaJoe

"Манчестер Сити" сыграл в текущем сезоне АПЛ сыграл 15 матчей и с 35 баллами занимает второе место в турнирной таблице. "Лидс Юнайтед" с 15 очками располагается на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате Англии лондонский "Арсенал", в активе "канониров" 40 очков.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона", а "Лидс" встретится с "Ньюкаслом". Оба поединка запланированы на 31 декабря.

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