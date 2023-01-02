В АПЛ в первый день нового года случились сразу две сенсации.

В воскресенье, 1 января, состоялись два матча в рамках 18-го тура английской Премьер лиги.

В первом поединке игрового дня "Тоттенхэм" принимал "Астон Виллу". Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей.

Гости открыли счет во второй половине встречи - на 50-й минуте голом отметился Эмилиано Буэндия, ассистрировал ему Олли Уоткинс. На 73-й минуте игры Дуглас Луис укрепил преимущество команды Унаи Эмери. Джон Макгинн записал на свой счет результативную передачу.

Этот матч получился очень грубым, игроки получили семь желтых карточек. "Горчичники" были показаны четырем подопечным Антонио Конте, остальные предупреждения получили "львы".

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" - 0:2

Голы: Буэндия, 50, Дуглас Луис, 73

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Эмерсон, 80), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Спенс, 88), Хейбьерг (Скипп, 88), Биссума (Сарр, 80), Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Сессеньон, 63)

"Астон Вилла": Ольсен, Янг, Мингз, Конса (Ингз, 82), Динь, Макгинн (Коутиньо, 78), Буэндиа (Чемберс, 82), Камара, Дуглас Луис (Беднарек, 82), Уоткинс, Бэйли (Кэш, 66)

Предупреждения: Ромеро (28), Лангле (31), Дэвис (37), Мингз (56), Биссума (59), Конса (66), Чемберс (90)

Обзор матча:

В другом матче игрового дня "Ноттингем Форест" на своем поле сенсационно отобрал очки у лондонского "Челси".

Счет был открыт на 16-й минуте матча - вингер "синих" Рахим Стерлинг поразил ворота Дина Хендерсона. Хозяева сумели отыграться на 63-й минуте - Серж Орье забил после скидки Вилли Боли.

"Ноттингем Форест" - "Челси" - 1:1

Голы: Орье, 63 - Стерлинг, 16

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Орье, Боли, Уоррелл, Лоди, Фройлер, Мангаля (Колбэк, 78), Йейтс, Гиббс-Уайт, Авонийи (Уильямс, 88), Джонсон (Серридж, 82)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо (Зиеш, 72), Закария (Ковачич, 61), Маунт (Обамеянг, 73), Пулишич (Чуквуэмека, 87), Хавертц, Стерлинг (Галлахер, 72)

Предупреждения: Йейтс (43), Аспиликуэта (53), Галлахер (90)

Обзор матча:

После 18-ти туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 30 баллами в активе. "Челси" занимает 8-ю строчку, набрав 25 очков.

"Астон Вилла" набрала 21 очко и находится на 12-й позиции, "Ноттингем Форест" с 14-ю баллами идет на 18-м месте.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 43 набранных очка.

В следующем туре АПЛ "Тоттенхэм" сыграет против "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форест" отправится в гости к "Саутгемптону", а "Астон Вилла" померяется силами с "Вулверхэмптоном". Эти матчи запланированы на 4 января.

"Челси" 5 января встретится с "Манчестер Сити".

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