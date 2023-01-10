"Арсенал" в следующем раунде Кубка Англии сыграет против "Манчестер Сити".

В понедельник, 9 января, состоялся поединок третьего раунда Кубка Англии, в котором "Оксфорд Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал".

Встреча прошла на стадионе "Кассам" и завершилась победой "канониров".

Все голы в этой игре были забиты во втором тайме. На 63-й минуте Мохамед Эльнени открыл счет после передачи Фабиу Виейры.

На 70-й и 76-й минутах ворота "Оксфорда" поразил Эдди Нкетиа, оформив дубль.

"Оксфорд Юнайтед" - "Арсенал" - 3:0

Голы: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76

Обзор матча:

Украинец Александр Зинченко появился на поле незадолго до первого гола - на 61 минуте. Он поменял Кирана Тирни.

Зинченко получил от статистического портала Sofascore оценку 6,3. Это самая низкая оценка в составе "Арсенала".

Александр проиграл все четыре единоборства и не совершил ни одного отбора. Точность передач Зинченко составила 89%. Один раз украинец пробил мимо ворот.

В 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити". Матч пройдет 28 января.

Напомним, Александр Зинченко перешел в лондонский клуб прошлым летом именно с "Ман Сити". Это будет первый матч украинца против своего бывшего клуба.

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