"Арсенал" продолжает удерживать лидерство в английском первенстве.

В воскресенье, 22 января, в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги встречались "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу "канониров".

В первом тайме, на 17-й минуте, счет открыл форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. На 24-й минуте "Арсенал" отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа. На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперед, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной. Через шесть минут аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес ударом головой сравнял счет.

Победный мяч "Арсенала" на 90-й минуте забил Нкетиа, оформив дубль.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:2

Голы: Нкетиа, 24, 90, Сака, 53 - Рэшфорд, 17, Мартинес, 59

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 46), Салиба, Габриэль, Зинченко, Эдегор (Холдинг, 90+3), Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартинес, Шоу, Эриксен, МакТоминей, Антони (Фред, 71), Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст

Предупреждения: Уайт - Антони, Шоу

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на матч против "красных дьяволов" в стартовом составе и провел полный поединок.

Украинец принял участие в двух голевых атаках своей команды. Портал WhoScored поставил ему оценку 6.6 - это второй лучший показатель среди всех игроков линии защиты, которые вышли в старте.

Александр совершил 2 отбора, один раз пробил по воротам и имел 88% точности передач.

"Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой строчке, заработав 39 баллов.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" 4 февраля сыграет против "Эвертона" на выезде, а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Кристал Пэлас".

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