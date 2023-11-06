"Шахтер" в 4-м туре Лиги чемпионов померяется силами с "Барселоной".

7 и 8 ноября будут сыграны матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий "Шахтер" в рамках этого тура в номинально домашнем матче сыграет против "Барселоны". Также в этой группе "Порту" примет бельгийский "Антверпен".

Среди других поединков выделим противостояние дортмундской "Боруссии" против "Ньюкасла" и "Милана" против французского ПСЖ.

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"Бенфика" украинца Анатолия Трубина в рамках 4-го тура сыграет против "Реал Сосьедада" в гостях.

Лондонский "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко примет на своем поле "Севилью". Мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с португальской "Брагой".

Лига чемпионов-2023/24: расписание матчей 4-го тура

Вторник, 7 ноября

19:45 "Боруссия" Д - "Ньюкасл"

19:45 "Шахтер" - "Барселона"

22:00 "Атлетико" - "Селтик"

22:00 "Лацио" - "Фейеноорд"

22:00 "Милан" - ПСЖ

22:00 "Манчестер Сити" - "Янг Бойз"

22:00 "Црвена Звезда" - "РБ Лейпциг"

22:00 "Порту" - "Антверпен"

Среда, 8 ноября

19:45 "Наполи" - "Унион Берлин"

19:45 "Реал Сосьедад" - "Бенфика"

22:00 "Бавария" - "Галатасарай"

22:00 "Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед"

22:00 ПСВ - "Ланс"

22:00 "Арсенал" - "Севилья"

22:00 "Реал Мадрид" - "Брага"

22:00 "Зальцбург" - "Интер"

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Манчестер Сити", победивший в прошлом сезоне в финале миланский "Интер".

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