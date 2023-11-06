Лига чемпионов / фото REUTERS

7 и 8 ноября будут сыграны матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА

Донецкий "Шахтер" в рамках этого тура в номинально домашнем матче сыграет против "Барселоны". Также в этой группе "Порту" примет бельгийский "Антверпен". 

Среди других поединков выделим противостояние дортмундской "Боруссии" против "Ньюкасла" и "Милана" против французского ПСЖ. 

Видео дня

"Бенфика" украинца Анатолия Трубина в рамках 4-го тура сыграет против "Реал Сосьедада" в гостях. 

Лондонский "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко примет на своем поле "Севилью". Мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с португальской "Брагой". 

Лига чемпионов-2023/24: расписание матчей 4-го тура 

Вторник, 7 ноября

  • 19:45 "Боруссия" Д - "Ньюкасл"
  • 19:45 "Шахтер" - "Барселона"
  • 22:00 "Атлетико" - "Селтик"
  • 22:00 "Лацио" - "Фейеноорд"
  • 22:00 "Милан" - ПСЖ
  • 22:00 "Манчестер Сити" - "Янг Бойз"
  • 22:00 "Црвена Звезда" - "РБ Лейпциг"
  • 22:00 "Порту" - "Антверпен"

Среда, 8 ноября

  • 19:45 "Наполи" - "Унион Берлин"
  • 19:45 "Реал Сосьедад" - "Бенфика"
  • 22:00 "Бавария" - "Галатасарай"
  • 22:00 "Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед"
  • 22:00 ПСВ - "Ланс"
  • 22:00 "Арсенал" - "Севилья"
  • 22:00 "Реал Мадрид" - "Брага"
  • 22:00 "Зальцбург" - "Интер"

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Манчестер Сити", победивший в прошлом сезоне в финале миланский "Интер". 

Вас также могут заинтересовать новости: