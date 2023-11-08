"Порту" сохранил отрыв в три очка от донецкого "Шахтера".

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Порту" принимал бельгийский "Антверпен".

Игра проходила на стадионе "Драгау" и завершилась победой португальского клуба.

Футболисты "Порту" забили по одному голу в каждом из таймов. В первой половине встречи хозяев поля вывел вперед Эванилсон, реализовавший пенальти. А в концовке игры точку в поставил легендарный защитник "Порту" Пепе, забивший после розыгрыша стандарта.

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Отметим, что гол в этой игре позволил португальскому защитнику вписать свое имя в историю Лиги чемпионов. Он стал самым возрастным автором гола в истории турнира, забив в возрасте 40 лет и 254 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Франческо Тотти - 38 лет и 59 дней.

"Порту" - "Антверпен" - 2:0

Голы: Эванилсон, 32 пен, Пепе, 91

"Порту": Коста, Марио, Пепе, Кармо, Зануси (Санчес), Франко (Лоудер), Варела, Эустакио, Пепе, Эванилсон (Наваро), Тареми (Консейсау)

"Антверпен": Ламменс, Де Лает (Батай), ван ден Бош, Кулибали, Вейндал (Карбани), Юсуф, Вермерен, Керк, Эккеленкамп, Баликвиша (Муйя), Иленихена (Янссен)

Предупреждения: Юсуф, Вермерен, Кармо, Вейндал, Консейсау

Удаление: Эккеленкамп 52

Обзор матча:

"Порту" набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Н. У лидирующей "Барселоны" столько же очков. На третьей строчке с 6 баллами идет донецкий "Шахтер". Замыкает квартет бельгийский "Антверпен" - 0 очков.

В следующем туре Лиги чемпионов "Порту" сыграет против "Барселоны", а "Антверпен" встретится с "Шахтером".

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