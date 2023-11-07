"Боруссия" победила благодаря голам Фуллькруга и Брандта.

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором дортмундская "Боруссия" принимала "Ньюкасл".

Игра проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась победой немецкого клуба.

Футболисты "Боруссии" открыли счет на 26-й минуте встречи - гол после передачи Марселя Забитцера забил Никлас Фуллькруг. В концовке игры "шмели" удвоили свое преимущество - отличился Юлиан Брандт. Ассистировал ему Карим Адейеми.

Видео дня

"Боруссия" Д - "Ньюкасл" - 2:0

Голы: Фуллькруг, 26, Брандт, 79

"Боруссия": Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Озджан, Забитцер, Адейеми (Ройс 81), Нмеча, Брандт, Фюллькруг (Мукоко 86)

"Ньюкасл": Поуп, Холл (Альмирон 46), Ласселс, Шер, Триппьер, Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Майли 80), Жоэлинтон, Уилсон (Гордон 46), Ливраменто

Предупреждение: Холл 9

Обзор матча:

Дортмундская "Боруссия" набрала 7 очков за четыре сыгранных матча и вышла на первое место в группе F. "Ньюкасл" с 4 баллами идет на третьей строчке.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграет против "Милана", а "Ньюкасл" встретится с французским ПСЖ. Матчи запланированы на 28 ноября.

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