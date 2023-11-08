"Милан" поднялся на третье место в группе F.

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Милан" принимал французский ПСЖ.

Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой итальянского клуба.

Счет в этой игре открыли футболисты ПСЖ - на 9-й минуте после передачи Маркиньоса забил Милан Шкриньяр. Спустя три минуты "Милану" удалось сравнять счет - гол ударом через себя забил португальский нападающий Рафаэл Леау. Победу же "россонери" принес гол Оливье Жиру - французский нападающий отличился на 50-й минуте после передачи Тео Эрнандеса.

Видео дня

"Милан" - ПСЖ - 2:1

Голы: Леау 12, Жиру 50 - Шкриньяр 9

"Милан": Меньян, Эрнандес, Томори, Тиав, Калабрия, Рейндерс, Муса (Крунич 85), Лофтус-Чик, Леау (Окафор 85), Жиру, Пулишич

ПСЖ: Доннарумма, Эрнандес (Мукиеле 65), Шкриняр, Маркиньос, Хакими, Витинья (Ли 60), Угарте (Руис 65), Заир-Эмери, Мбаппе, Коло Муани (Рамуш 60), Дембеле

Предупреждения: Витиньо 24, Куоло Муани 29, Угарте 43, Люка Эрнандес 55, Муса 66, Шкриняр 68

Обзор матча:

В другом матче этой группы дортмундская "Боруссия" победила на своем поле английский "Ньюкасл Юнайтед". Таким образом, после 4-х туров лидирует в турнирной таблице группы F "Боруссия" с 7 баллами. На второй позиции с 6 очками идет ПСЖ. "Милан" поднялся на третью строчку, набрав пять баллов. Замыкает квартет "Ньюкасл" - 4 очка.

В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов "Милан" встретится с дортмундской "Боруссией", а ПСЖ сыграет против "Ньюкасла".

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