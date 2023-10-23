"Шахтер" в 3-м туре группового раунда ЛЧ встретится с "Барселоной".

24 и 25 октября будут сыграны матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Украину в ЛЧ на этой стадии турнира представляет донецкий "Шахтер". В рамках 3-го тура "горняки" в гостях сыграют против каталонской "Барселоны".

В другом поединке этой группы "Порту" встретится с бельгийским "Антверпеном".

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Лига чемпионов: расписание матчей 3-го тура

Вторник, 24 октября

19:45 "Галатасарай" (Турция) - "Бавария" (Германия)

19:45 "Интер" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

22:00 "Брага" (Португалия) - "Реал" (Испания)

22:00 "Унион" (Германия) - "Наполи" (Италия)

22:00 "Севилья" (Испания) - "Арсенал" (Англия)

22:00 "Ланс" (Франция) - ПСВ (Нидерланды)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

Среда, 25 октября

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия)

19:45 "Барселона" (Испания) - "Шахтер" (Украина)

22:00 "Антверпен" (Бельгия) - "Порту" (Португалия)

22:00 "РБ Лейцпиг "(Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 ПСЖ (Франция) - "Милан" (Италия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия)

22:00 "Селтик" (Шотландия) - "Атлетико" (Испания)

Напомним, "Шахтер" занимает третье место в группе H. В первом туре "горняки" проиграли "Порту" (1:3), а во втором - выиграли у "Антверпена" (3:2). Таким образом, у донецкого клуба три набранных очка. Столько же баллов у "Порту", который идет вторым. Лидирует в квартете "Барселона" с 6 набранными баллами. "Антверпен" (0 очков) - последний.

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