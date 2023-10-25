"Барселона" выиграла три матча их трех в групповом раунде Лиги чемпионов.

В среду, 25 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" принимала донецкий "Шахтер".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась победой каталонского клуба.

Счет в игре был открыт на 28-й минуте - отличился полузащитник "Барселоны" Ферран Торрес. На 36-й минуте каталонцы удвоили свое преимущество - с передачи Феррана Торреса забил Фермин Лопес.

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На 62-й минуте "горнякам" удалось один мяч отыграть - гол забил Георгий Судаков. Ассистировал украинскому полузащитнику Иракли Азаров.

"Барселона" - "Шахтер" - 2:1

Голы: Ф.Торрес, 28, Лопес, 36 - Судаков, 62

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес (Касадо, 82), Маркос Алонсо (Бальде, 71), Фермин Лопес (Кристенсен, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямаль, Ферран Торрес, Жоау Феликс (Гуйю, 75)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондар, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Степаненко (Эгиналдо, 90+1), Зубков, Судаков, Крыськив (Невертон, 63), Сикан (Келси, 70)

Предупреждения: Ферран Торрес, 43, Бальде, 75 - Крыськив, 50, Конопля, 72, Бондар, 87

Видео голов:

"Барселона" одержала три победы в трех играх в рамках группового раунда Лиги чемпионов и занимает первое место в турнирной таблице группы Н. "Шахтер" с 3 баллами занимает третье место.

Добавим, что в другом матче этой группы "Порту" сыграет против бельгийского "Антверпена".

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