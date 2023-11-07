Исход поединка решил гол Даниила Сикана.

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" противостоял "Барселоне".

Номинально домашний матч из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину "горняки" играли в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Игра завершилась сенсационной победой украинского клуба.

Счет в игре был открыт в концовке первого тайма - на 40-й минуте после навеса Гиорги Гочолейшвили мяч ударом голой в сетку ворот "Барселоны" отправил Даниил Сикан. Этот гол в итоге и решил исход этого поединка.

Видео дня

"Шахтер" - "Барселона" - 1:0

Гол: Сикан, 40

"Шахтер": Ризнык, Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Назарина 73), Зубков, Криськив, Судаков, Невертон (Швед 90+8), Сикан (Келси 62)

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде), Гюндоган, Ромеу (Педри 59), Гави (Лопес 81), Рафинья (Ямал 59), Левандовский, Торрес (Феликс 59)

Предупреждения: Невертон 90+7 - Араухо 45+2

Видео гола Сикана:

Отметим, что в текущем сезоне Лиги чемпионов Даниил Сикан сыграл 4 матча и забил 3 гола. Он является лучшим бомбардиром "горняков" в этом турнирне.

За четыре сыгранных тура "Шахтер" набрал 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы H. "Барселона" с 9 баллами занимает первое место.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена", а "Барселона" встретится с португальским "Порту". Матчи запланированы на 28 ноября.

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