Суперкомпьютер высчитал победителя Лиги чемпионов 2025/26

Аналитическая платформа обновила прогнозы на главный трофей Европы перед началом 1/4 финала.

Шансы восьмерки лучших клубов континента на победу в футбольной Лиге чемпионов УЕФА кардинально изменились накануне первых четвертьфинальных матчей. Об этом стало известно из отчета аналитической платформы Opta.

7-8 апреля состоятся первые четвертьфинальные матчи сезона 2025/26. В них будут соревноваться команды из Англии ("Ливерпуль", "Арсенал"), Франции (ПСЖ), Испании ("Барселона", "Атлетико", "Реал"), Германии ("Бавария") и Португалии ("Спортинг"). В частности, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов.

Искусственный интеллект оценил шансы команд на выход в полуфинал и назвал главного фаворита на победу в турнире – лондонский "Арсенал", его перспективы оценили в 27,96%. На пути к трофею англичанам предстоит преодолеть португальский "Спортинг".

Шансы команд на выход в полуфинал по версии Opta:

ПСЖ – "Ливерпуль": 58,38% – 41,62%

"Реал" – "Бавария": 37,03% – 62,97%

"Барселона" – "Атлетико": 68,05% – 31,95%

"Спортинг" – "Арсенал": 21,88% – 78,12%

Кто победит в Лиге чемпионов по версии ИИ:

"Арсенал" Лондон – 27,96%, "Бавария" Мюнхен – 20,88%, "Барселона" – 17,39%, ПСЖ – 11,56%, "Реал" Мадрид – 8,97%, "Ливерпуль" – 6,52%, "Атлетико" Мадрид – 3,66% и "Спортинг" Лиссабон – 3,06%.

Чемпионат мира 2026

Ранее УНИАН писал, что главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо покинул свой пост после провала в отборе на ЧМ, когда команда проиграла в финале плей-офф Боснии и Герцеговине, не сумев квалифицироваться на турнир.

Это уже третий подряд случай, когда Италия пропускает чемпионат мира.

В заявлении после отставки Гаттузо признался, что уходит "с тяжелым сердцем", поблагодарив федерацию и болельщиков за поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: