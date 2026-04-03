Тренер сборной Италии ушел в отставку после провала в отборочном турнире на ЧМ-2026

Гаттузо возглавлял команду с июня 2025 года.

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщили на официальном сайте Итальянской федерации футбола.

"С болью в сердце, не достигнув цели, которую мы перед собой ставили, считаю свой опыт на скамейке сборной завершенным. Футболка "Аззурри" – это самое ценное сокровище, которое существует в футболе. Именно поэтому считаю правильным уже сейчас дать возможность для новых технических решений. Хочу поблагодарить президента Габриэле Гравини и Джанлуиджи Буффона, а вместе с ними – всех сотрудников Федерации за доверие и поддержку, которую они мне всегда оказывали. Для меня было честью руководить национальной сборной и работать с группой ребят, которые продемонстрировали настоящую преданность и любовь к ней", – говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с Гаттузо расторгнут по соглашению сторон. Ранее сборная Италии сенсационно уступила в финальном матче плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026 года. Подопечные Гаттузо проиграли Боснии и Герцеговине в серии пенальти со счетом 4:1. Основное и дополнительное время в матче завершились со счетом 1:1.

Гаттузо работал с Италией с июня 2025 года. Под его руководством команда выиграла шесть матчей, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Кроме Гаттузо, свой пост покинул и глава делегации сборной Италии, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. Он объяснил это также провалом главной задачи – выхода Италии на ЧМ-2026.

Украина в рейтинге сборных ФИФА

Напомним, после провального матча в полуфинале плей-офф Украина потеряла две позиции в общем рейтинге сборных. Сейчас подопечные Сергея Реброва занимают 32-е место в общей таблице. Это худший показатель команды за последние 8 лет.

