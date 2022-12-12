Бывший нападающий сборной Бразилии не верит в успех Лионеля Месси и компании на мундиале в Катаре.

Во вторник, 13 декабря, будет сыгран первый поединок 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет против Хорватии.

Игра пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил.

Легендарный экс-нападающий "Реала" и сборной Бразилии, двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо оценил шансы Аргентины на победу на мундиале в Катаре.

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"Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания, они очень много бегают, играют с сердцем… А еще у них есть Месси, который решает моменты.

Сможет ли Аргентина стать чемпионом мира? Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью", - приводит слова Роналдо испанское издание Marca.

Добавим, что на пути в 1/2 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла в 1/8 финала команду Австралии и сборную Нидерландов в четвертьфинале.

На стадии группового турнира катарского мундиаля "альбиселесте" в первом туре сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), затем одержали две победы над командами Мексики (2:0) и Польши (2:0) и с первого места вышли в плей-офф.

Напомним, в другом матче 1/2 финала чемпионата мира сыграют сборные Франции и Марокко. Этот поединок состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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