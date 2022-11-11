Главный тренер сборной Испании не включил в состав команды Серхио Рамоса.

Национальная сборная Испании по футболу объявила состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Главный тренер команды Луис Энрике внес в заявку 26 футболистов, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Стоит отметить, что на мундиале в Катаре не сыграет легендарный экс-игрок "Реала" и многолетний лидер "красной фурии" Серхио Рамос, который сейчас выступает в ПСЖ. 36-летний защитник был в расширенном списке сборной Испании, однако в финальную заявку не попал.

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Кроме того, вне заявки на ЧМ-2022 оказались основной вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага и полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара.

Попали в заявку на мундиаль в Катаре юные звезды "Барселоны" Педри, Гави и Ансу Фати.

Заявка сборной Испании на ЧМ-2022

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик" Бильбао), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Райа ("Брентфорд").

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Аймерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайа ("Валенсия").

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Гави (все – "Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте, Коке (оба – "Атлетико" Мадрид).

Нападающие: Ферран Торрес, Ансу Фати (оба – "Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао), Йереми Пино ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Атлетико" Мадрид), Марко Асенсио ("Реал" Мадрид), Пабло Сарабия (ПСЖ), Дани Ольмо (РБ "Лейпциг").

В Катаре подопечные Луиса Энрике на групповом этапе сыграют против Коста-Рики, Германии и Японии. В стартовом матче 23 ноября испанцы встретятся с Коста-Рикой.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

Ранее свои составы на ЧМ-2022 объявили сборные Бразилии, Германии и Франции.

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