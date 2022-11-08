Сборная Бразилии на ЧМ-2022 сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

В понедельник, 7 ноября, главный тренер национальной сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые поедут в Катар на ЧМ-2022 по футболу.

Стоит отметить, что сразу 12 футболистов в заявке "пентакампеонов" представляют английские клубы: голкиперы Алиссон и Эдерсон, защитник Тьягу Силва, хавбеки Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред и Пакета, а также нападающие Жезус, Антони, Ришарлисон и Мартинелли. Еще 5 футболистов представят чемпионат Испании.

Также отметим, что в окончательную заявку сборной Бразилии попал 39-летний Дани Алвес, который выступает за мексиканский УНАМ Пумас. Для главного ветерана бразильской команды грядущий Мундиаль станет третьим в карьере.

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Добавим, что в заявке Бразилии не нашлось места таким игрокам, как Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла"), Матеус Кунья ("Атлетико"), Эмерсон Роял ("Тоттенхэм") и Ренан Лоди ("Ноттингем Форест") и ряд других талантливых исполнителей.

Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило ("Ювентус"), Алекс Теллес ("Севилья"), Дани Алвес ("Пумас"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва ("Челси").

Полузащитники: Каземиро, Фред ("Манчестер Юнайтед"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл").

Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед"), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус ("Арсенал"), Неймар (ПСЖ), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Родриго, Винисиус Жуниор ("Реал").

Сборная Бразилии в групповом раунде ЧМ-2022 сыграет в квартете G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Отметим, что букмекеры считают именно сборную Бразилии главным фаворитом грядущего мундиаля. На победу "селесао" в турнире коэффициент 4,75.

Напомним, национальная сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022 по футболу. "Сине-желтые" в полуфинале плей-офф отбора мундиаль обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Впервые в истории финальная часть первенства планеты по футболу состоится на Ближнем Востоке. Также ЧМ-2022 станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в Катаре, где температура воздуха летом достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

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