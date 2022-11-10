Тренер сборной Германии неожиданно вызвал на ЧМ-2022 Марио Гетце и 17-летнего Юссуфу Мукоко.

Главный тренер национальной сборной Германии Ханс-Дитер Флик огласил финальный список футболистов, которые поедут в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу.

В матчах ЧМ-2022 смогут принять участие 26 немецких исполнителей.

Из-за травм на мундиале в Катаре не смогут сыграть звездный полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и основной нападающий сборной Германии Тимо Вернер, который травмировался в матче "Лейпцига" против "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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Марко Ройса и вовсе можно назвать самым невезучим футболистом в мире. Из-за травм он пропускает уже четвертый крупный футбольный форум. Ранее игрок "Боруссии" пропустил из-за травм ЧМ-2014, Евро-2016 и Евро-2020.

Стоит выделить появление в финальной заявке сборной Германии Марио Гетце, которое стало абсолютной неожиданностью. 30-летний футболист "Айнтрахта" последний раз играл за сборную Германии еще в 2017 году. Напомним, именно гол Гетце в финале ЧМ-2014 принес Германии чемпионский титул.

Также наставник сборной Германии дал шанс проявить себя на чемпионате мира 17-летнему форварду "Боруссии" Дортмунд Юссуфе Мукоко.

Заявка сборной Германии на ЧМ-2022

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт").

Защитники: Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Кристиан Гентнер ("Штутгарт"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерман ("Лейпциг"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Никлас Зюле ("Боруссия" Д).

Полузащитники: Карим Адейеми ("Боруссия" Д), Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Леон Горецка ("Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахт"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йонас Хофман ("Боруссия" М), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария").

Нападающие: Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Д), Томас Мюллер ("Бавария"), Лерой Зане ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Кай Хаверц ("Челси").

На ЧМ-2022 сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

В стартовом туре чемпионата мира немцы сыграют против национальной команды Японии. Игра запланирована на 23 ноября.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

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