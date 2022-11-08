Йозеф Блаттер заявил, что Франция повлияла на выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскрыл детали выбора страны-хозяки ЧМ-2022 по футболу.

Соревнования в этом году пройдут в Катаре, хотя изначально в 2010 году планировалось, что этот мундиаль должен был пройти в США.

Блаттер заявил, что Катар получил ЧМ-2022 благодаря вмешательству экс-главы УЕФА Мишеля Платини и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

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"Катар – это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабный для такого государства. Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США – в 2022 году.

Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает.

Платини задал мне вопрос, что бы я сделал, если бы мой президент попросил меня о чем-то. Но я ответил, что никогда об этом не задумывался, ведь у Швейцарии нет президента.

Оказалось, Саркози провел обед с наследным принцем Катара. После чего попросил Платини попытаться сделать что-то для Катара. В общем, именно так и получилось: благодаря голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США.

Разумеется, речь шла и о деньгах. За полгода Катар купил у Франции истребителей на 14,6 миллиарда долларов", – приводит слова Блаттера издание Voetbal International.

Добавим, что обвинения в коррупции это не единственный скандал вокруг ЧМ в Катаре. В процессе подготовки к турниру катарские власти столкнулись с критикой по отношению к рабочим-мигрантам. Многие из них погибли на строительстве инфраструктуры.

Так, на недавнем матче чемпионата Германии по футболу болельщики "Баварии" вывесили баннер в знак протеста против проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.

"15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола. Позор вам", - говорилось в обращении.

Отметим, что Катар является самой маленькой страной, которая примет ЧМ после турнира 1954 года в Швейцарии. 32 команды сыграют 64 игры на восьми стадионах в Дохе и ее окрестностях, которые с 2010 года были преобразованы в результате масштабных строительных проектов для подготовки к чемпионату мира.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Впервые в истории финальная часть первенства планеты по футболу состоится на Ближнем Востоке. Также ЧМ-2022 станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в Катаре, где температура воздуха летом достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет, в период с 1998 по 2015 годы. В 2015 году в результате коррупционного скандала он был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, но затем этот срок был сокращен до 6 лет.

В 2021 году Йозеф Блаттер был повторно отстранен от футбольной деятельности.

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