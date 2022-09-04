Йожеф Сабо поделился мнением о последних результатах "Динамо".

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне УПЛ.

Накануне "бело-синие" проиграли "Заре" в рамках третьего тура УПЛ и установили новый клубный антирекорд.

"Что случилось с "Динамо"? Мое мнение – Луческу просто перегрузил игроков. Он давал бешенные нагрузки ради того, чтобы команда попала в Лигу чемпионов. Луческу их до такой степени нагрузил, что они во втором тайме пешком ходят. Он уже не знает, что с ними делать.

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Я еще после проигрыша "Днепру-1" сказал, что они и вторую игру проиграют. Луческу завалил игроков "Динамо" в яму, теперь их нужно вытягивать. Мы еще с Лобановским на эту тему разговаривали, что нельзя так перегружать игроков. Нагрузки надо давать постепенно.

Для Луческу главное было – попасть в Лигу чемпионов. Не попал! Если бы он туда вышел, то ему бы многое можно было простить. Сейчас киевляне находятся в таком состоянии, что я не думаю, что они будут выигрывать", - приводит слова Сабо FanDay.

Также Йожеф Сабо оценил шансы "Динамо" в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

"Против "Фенербахче" они точно проиграют, а со "Львовом", может быть, ничью и сделают. Луческу посадил игроков. В начале матча они еще могут двигаться, а после 30-й минуты вообще садятся. Во втором тайме скорости нет, мышления нет, свежести нет. Ничего нет, все в упадке!", - заявил Сабо.

Напомним, матч "Фенербахче" - "Динамо" запланирован на четверг, 8 сентября. Киевский гранд уже встречался с турецким коллективом в этом сезоне. В рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" одолели "Фенербахче" по сумме двух матчей (0:0, 2:1).

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